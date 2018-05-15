” SAFF ” يرفع شكوى ضد لاعب السد القطري بعد تجاهل الآسيوى

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) ، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، عن امتعاضه الشديد إزاء التجاهل واللامبالاة التي أظهرها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في حادثة لاعب نادي السد القطري ” بغداد بونجاح ” ، الذي شاهده الجميع وهو يشير بيده متهما الحكم بالرشوة خلال مباراة الذهاب التى جمعت فريقه مع النادي الأهلي السعودي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا .

وأضاف الاتحاد بأن النادي الأهلي وبالتنسيق معه قد رفع احتحاجا للاتحاد الآسيوى ولكن تم تجاهلها، وهو ماحمل من ظلم واضح،وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، موضحًا أنه تم رفع دعوى موازية للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، وإخطاره بالشواهد الخاصة بالحادثة نفسها واعتراف لاعب السد القطري الصريح خلال المؤتمر الصحفي بفعلته المشينة .

وأفاد الاتحاد أنه تم إرفاق كافة الوقائع التي تعرضت لها الأندية السعودية، في شكوتها للفيفا ، خلال مشاركتها في دوري أبطال آسيا، والتي تسببت في إلحاق الضرر بها .