” ليون ” الفرنسية تضفي إثارتها على نهائي الدوري الأوروبي

نواف السالم(صدى):

يستعد أتلتيكو مدريد الإسباني، ومارسيليا الفرنسي، لخوض المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، المقررة غداً الأربعاء بمدينة ليون.

وقالت مصادر إعلامية : لاشك في أن إقامة النهائي بالمدينة الفرنسية سيضفي مزيداً من الإثارة على المواجهة التي تحسم لقب البطولة.

وأضافت المصادر : في الوقت الذي يأمل فيه مارسيليا انتزاع اللقب وسط جماهير بلاده، يتطلع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صناعة المجد على أرض بلاده بقيادة أتلتيكو مدريد للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة خلال 8 أعوام.

وتابعت : وتأتي المباراة في الوقت الذي تحوم فيه الشائعات والتوقعات بشكل كبير حول اقتراب غريزمان من الانتقال إلى صفوف برشلونة، وبالتالي قد تكون مباراة الغد هي المباراة قبل الأخيرة لغريزمان بقميص أتلتيكو، حيث يختتم الفريق مشواره في الموسم بلقاء إيبار في الدوري الإسباني.

ويذكر أنه سيكون نهائي الغد التاسع لأتلتيكو في سجل مشاركاته الأوروبية والخامس له منذ 2010، حيث توج بالدوري الأوروبي في كل من عامي 2010 و2012، حيث خسر في نهائي دوري الأبطال أمام جاره ريال مدريد في كل من عامي 2014 و2016.