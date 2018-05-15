تعذر رؤية هلال رمضان بمناطق المملكة.. المحكمة العليا تنتظر

نايف السالم(صدى):

أعلنت لجان الترائي في عدة مناطق بالممكلة بينها سدير وشقراء وتميم، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت اللجان أنه من المتوقع أن يكون يوم غد الأربعاء المكمل للثلاثين من شهر شعبان، ويكون يوم الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتنتظر المحكمة العليا ما يردها حول الرؤية من مختلف لجان الترائي في المملكة، في جلسة منعقدة حالًيًا، لإصدار ما يثبت لديها.

يُذكر أن عددًا من الفلكيين توقعوا صعوبة رؤية هلال رمضان مساء اليوم الثلاثاء، لأسباب فلكية، وسط توقعات بأن يكون يوم الخميس أول أيان شهر رمضان.

اقرأ أيضًا: المحكمة العليا تدعو المسلمين لتحري رؤية هلال رمضان