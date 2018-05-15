تعذر رؤية هلال رمضان بمناطق المملكة.. المحكمة العليا تنتظر
أعلنت لجان الترائي في عدة مناطق بالممكلة بينها سدير وشقراء وتميم، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضحت اللجان أنه من المتوقع أن يكون يوم غد الأربعاء المكمل للثلاثين من شهر شعبان، ويكون يوم الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك.
وتنتظر المحكمة العليا ما يردها حول الرؤية من مختلف لجان الترائي في المملكة، في جلسة منعقدة حالًيًا، لإصدار ما يثبت لديها.
يُذكر أن عددًا من الفلكيين توقعوا صعوبة رؤية هلال رمضان مساء اليوم الثلاثاء، لأسباب فلكية، وسط توقعات بأن يكون يوم الخميس أول أيان شهر رمضان.
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1015 ] نشر منذ 38 دقيقة
ونجراً من اعلى خيمته ينتظررررر…
فهد[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 34 دقيقة
ونحن معك ننتظر … اذا فيك شرفنا بخيمتنا
فيصل[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 7 دقائق
ان شاء الله يكون بعد غد الخميس كيف ما توقعوا