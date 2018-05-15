بالفيديو.. لص يغرس سكينا في وجه فتاة لسرقة حقيبتها

كوالالمبور(صدى):

أقدم رجل على طعن فتاة في وجهها ، عقب نشوب شجار بينهما ومنعها من سرقة حقيبتها بأحد الشوارع في ماليزيا .

وكانت انتهت الفتاة من عملها في متجر بماليزيا، وكانت تسير في زقاق مظلم عندما ضربها السارق بعنف، إذ حاول سرقة حقيبة يدها، لكن الفتاة قاومت ما أدى إلى نشوب شجار بينهما قبل أن يغرس السكين في وجهها وركض بالحقيبة.

وتظهر اللقطات وجه وملابس الضحية مغطاة بالدماء وتجلس بهدوء في الشارع، ويمكن رؤية السكين مغروس في خدها أسفل عينها اليمنى.

على الفور تم نقلها إلى المستشفى واستدعاء الشرطة لضبط المجرم .