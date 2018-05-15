بالفيديو.. مروع لثعبان ضخم يأخذ طفلتين في جولة على ظهره

جاكرتا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مروع لطفلتين إندونيسيتين تضحكان وهما يركبان بثقة على ظهر ثعبان عملاق من نوع الثعابين الشبكية المعروفة بأنها الأطول والأضخم في العالم.

وأثار مقطع الفيديو المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من جرأة الطفلتين وعدم خوف عائلتهما عليهما من الثعبان الضخم .

يٌشار إلى أنه على الرغم من أن الثعبان غير سام إلا أنه تم توثيق حالات لأشخاص قتلوا على يديه، كما أنه قادر على فتح فمه بما يكفي لابتلاع إنسان.

