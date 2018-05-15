” نسما للطيران ” تعلن عن وظائف شاغرة في 8 مدن
كشفت شركة نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، لوظيفة ” ممثل مبيعات ” ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها ” نسما للطيران ” في كل من الرياض، وجدة، وحائل، والقصيم، وتبوك، وجازان، وخميس مشيط، والطائف.
وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، لافتة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من، أمس الإثنين، ويستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2018م، ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: من هنا..
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا بغيتوا طيار علموني
بس عجلوا قبل لا تسبقكم الاماراتيه
انا علمتكم وانتم ابخس