” نسما للطيران ” تعلن عن وظائف شاغرة في 8 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، لوظيفة ” ممثل مبيعات ” ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها ” نسما للطيران ” في كل من الرياض، وجدة، وحائل، والقصيم، وتبوك، وجازان، وخميس مشيط، والطائف.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، لافتة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من، أمس الإثنين، ويستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2018م، ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: من هنا..