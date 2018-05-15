المحكمة الجنائية الدولية تتعهد باتخاذ أي إجراءات يقتضيها الوضع في غزة

القدس(صدى):

تعهدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، باتخاذ أي إجراءات يقتضيها الوضع في غزة، في ظل العنف المستمر والقتل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مجلس الأمن الدولي بدء جلسته الطارئة منذ قليل، لمناقشة الأوضاع الدامية في غزة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين الذين سقطوا على يد الاحتلال الصهيوني بالأمس خلال مظاهرات الاعتراض على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تحت عنوان مسيرة ” العودة الكبرى ” والذي تحول ليوم النكبة.

يُذكر أن أمريكا احتفلت أمس بمراسم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة بحضور ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها، بالتزامن مع مظاهرات الشعب الفلسطيني اعتراضًا على هذا الحدث والذي راح ضحيتها أكثر من 52 شهيدًا و2410 مصاب.

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