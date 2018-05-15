المبعوث الأممي يستنكر القتل في غزة.. و ” هيلي ” : نقل السفارة حق سيادي

القدس المحتلة(صدى):

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الثلاثاء، لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث وقف أعضاء المجلس في البداية دقيقة حداداً على أرواح الضحايا الفلسطينيين في غزة.

وقال نيكولا ميلادينوف، المبعوث الأممى، إلى الأراضى المحتلة، لا يوجد مبرر لعمليات القتل التى قامت بها إسرائيل، مشددًا على أن عمليات القتل لا تخدم مصلحة السلام.

وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات لحل أزمة الطاقة والعلاج في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التظاهرات ثارت في عدة مناطق فلسطينية، الاثنين، احتجاجاً على نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وقالت مندوبة أمريكا، نيكي هيلي، إن مجلس الأمن يتعامل بمعايير مزدوجة منوهة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على مواقع إسرائيلية في الجولان.

وأضافت : أمريكا ترحب بمناقشة العنف في الشرق الأوسط، مشيرة إلى دور إيران في دعم الإرهاب في سوريا وغزة.

وتابعت: نقل السفارة الأمريكية للقدس يعكس حقنا السيادي الأمريكي في اختيار موقع السفارة، وأن افتتاح السفارة كان أمراً صائباً.