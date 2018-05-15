بالفيديو.. المالكي: نحتاج 48 ساعة فقط لتطهير صعدة ولكن حياة اليمني أهم

فهمي محمد(صدى):

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن دخول محافظة صعدة وتطهيرها من مليشيا الحوثي الإيرانية بها لا يستغرق سوى 48 ساعة فقط، ولكن الاعتبارات الإنسانية هي الأهم.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي خلال مقابلة له ببرنامج ” هنا الرياض “، أن القوات المشتركة تحتاج إلى 48 ساعة فقط لدخول صعدة وتطيهر وتنظيف المخازن بالإضافة إلى 6 ساعات لعودة القوات إلى أماكنها مرة أخرى.

وأشار ” المالكي ” إلى أن التحالف يلتزم بالجانب الإنساني بشكل كبير، حيث يتصدر عدد الأشخاص الذين قد يفقدون حياتهم جاء العمليات ضد مليشيا الحوثي الإرهابية أولويات التحالف.