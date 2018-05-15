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” مرصد حوطة سدير ” ينهي استعداداته لتحري هلال رمضان

” مرصد حوطة سدير ” ينهي استعداداته لتحري هلال رمضان
عادل الحربي(صدى):

أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استعداداته في موقع الرصد الفلكي الذي يبعد 27 كم جنوب غرب حوطة سدير.

وأكد المرصد على حسابه الرسمي على ” تويتر ” على تجاوبه مع ما دعت إليه المحكمة العليا للخروج اليوم الثلاثاء لتحري هلال شهر رمضان الكريم لهذا العام.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة

في انتظار الاعلان الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 60 دقيقة

اللهم احعل لنا نصيب من رحمتك ومغفرتك في هذا العام

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 59 دقيقة

مو قالوا ان غدا مكمل لشعبان ولا ايش

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 58 دقيقة

ايه اختي نهى بس هذي الرؤية النهائية ممكن يفاجئونك ويطلع رمضان غدا هههههههههه

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