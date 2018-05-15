” مرصد حوطة سدير ” ينهي استعداداته لتحري هلال رمضان
أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استعداداته في موقع الرصد الفلكي الذي يبعد 27 كم جنوب غرب حوطة سدير.
وأكد المرصد على حسابه الرسمي على ” تويتر ” على تجاوبه مع ما دعت إليه المحكمة العليا للخروج اليوم الثلاثاء لتحري هلال شهر رمضان الكريم لهذا العام.
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فيصل[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
في انتظار الاعلان الله يعطيكم العافية
فهد[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 60 دقيقة
اللهم احعل لنا نصيب من رحمتك ومغفرتك في هذا العام
نهى[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 59 دقيقة
مو قالوا ان غدا مكمل لشعبان ولا ايش
العاشق[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 58 دقيقة
ايه اختي نهى بس هذي الرؤية النهائية ممكن يفاجئونك ويطلع رمضان غدا هههههههههه