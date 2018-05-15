” مرصد حوطة سدير ” ينهي استعداداته لتحري هلال رمضان

عادل الحربي(صدى):

أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استعداداته في موقع الرصد الفلكي الذي يبعد 27 كم جنوب غرب حوطة سدير.

وأكد المرصد على حسابه الرسمي على ” تويتر ” على تجاوبه مع ما دعت إليه المحكمة العليا للخروج اليوم الثلاثاء لتحري هلال شهر رمضان الكريم لهذا العام.

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