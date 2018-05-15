بالفيديو.. احترافية القوة الأمنية في مطاردة المجرمين وحماية الحدود بالحد الجنوبي

تركي السالم(صدى):

أظهر موقع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، احترافية عناصر القوة الأمنية في مطاردة المجرمين والمتسللين وحماية الحدود في الحد الجنوبي.

وانطلقت قوة الأفواج الأمنية تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أحدث قطاع في منظومة الأمن الداخلي السعودي.

ويشار إلى ان قوة الأفواج الأمنية تقوم بمهام وعمليات مشتركة بجانب الجهات الأمنية الأخرى حيث شاركت القوة في عاصفة الحزم وحماية الحدود في الحد الجنوبي وجمع المعلومات الاستطلاعية.