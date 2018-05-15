” العربية ” تكشف حقيقة فيديو الإعلان عن رمضان

عادل الحربي(صدى):

كشفت قناة العربية حقيقة الفيديو المنتشر عن الإعلان عن دخول شهر رمضان يوم الأربعاء، مؤكدةً أن تاريخ الفيديو يعود إلى عام 2013؛ حيث أن القناة بثته من قبل.

وأوضحت قناة العربية قائلةً: ” ‏‫‏تداول مكثف اليوم لفيديو عن العربية في 2013 يعلن أن رمضان غدًا الأربعاء، ‏لكن العربية لم تعلن حتى الآن. ”

ومن الجدير بالذكر، أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان 1439هـ، لافتة إلى إبلاغ أقرب محكمة ممَّن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.