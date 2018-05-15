إطلاق سوبارو Crosstrek Hybrid موديل 2019 بتكنولوجيا تويوتا الهايبرد

طوكيو(صدى):

أطلقت شركة السيارات العالمية ” سوبارو ” موديل Crosstrek Hybrid لعام 2019 على نسخة الهجين الجديدة من سيارتها الكروس أوفر .

وتحمل السيارة الاسم Crosstrek Hybrid كان يشاع أنها ستأتي باسم ايفولتيس والسيارة يتوقع أن تستعير بعض التكنولوجيا من تويوتا كجزء من مشروع مشترك خاص بالسيارات الكهربائية وسينتج عن ذلك دمج تكنولوجيا محركات الاحتراق بالنظام الهجين.

وتحمل السيارة في نسختها القياسية بدون نظام الهجين محرك رباعي الاسطوانات بحقن مباشر للوقود بوكسر ينتظر أن يكون سعة 2 لتر بقوة 152 حصان وناقل حركة مانيوال قياسي من 6 سرعات أو اختياري CVT ، وبالنسبة للنسخة الهجينة يتوقع أن يأتي المحرك فيها مختلف لحد ما، ووفقاً لسوبارو فالسيارة يتصل بها نظام دفع كلي بدون توفر أية تفاصيل أخرى حولها.

ولاتزال لا توجد تفاصيل حول سعة بطارية السيارة ولكن الشركة أكدت توفر السيارة بوضعيتين للقيادة الأولى هجينة تمزج الوقود العادي والقوة الكهربائية والثانية وضعية كهربائية خالصة بمدى بين 20 و25 ميل. وبينما تحمل Crossterk العادية 2018 سعر 21.795 ألف دولار للنسخة 2.0i و22.595 ألف دولار لنسخة 2.0i بريميوم و26.295 ألف دولار لنسخة ليميتد التي ينتظر أن تستند لها النسخة الهجينة من السيارة .