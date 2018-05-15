عبد الرحمن بن مساعد يرد على أكاذيب حمد بن جاسم حول قضية فلسطين
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على ادعاء رئيس وزراء دويلة قطر السابق، حمد بن جاسم، برفضه العلاقات مع إسرائيل وعدم تفريطهم في القضية الفلسطينية.
حيث قال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن، يتحدث فيه حمد بن جاسم عن التفريط بالحقوق الفلسطينية ويهاجم إسرائيل ” .
كما طرح ” بن مساعد ” سؤالًا يبرز علاقة دويلة قطر القوية بإسرائيل، قائلًا: ” من هي أول دولة خليجية عملت علاقات مع إسرائيل، وطبعت معها وفتحت ممثليات لها في أراضيها، وحدثت زيارات متبادلة لمسؤوليها بين إسرائيل وبينها ومن كان وزير الخارجية وقتها لتلك الدولة؟ ” .
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طلال[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 1 ساعة
قبل 70 سنة كانت بين ايديكم وانتم من بعتوها ترمون فشلكم علينا عشان الكل يحط انظاره علينا ومحد يتهمكم انكم بعتوا بلدكم ب ابخس ثمن ..السؤال هو متى امتلكنا ارضكم لنبيعها؟!؟
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 1 ساعة
قضيتنا الأولى: تنمية وطنا
المواطن السعودي فقط
طز بالبقيه و مشاكلهم😷
١٣٠صاروخ أطلقت على مدنيين و الحرمين الشريفين
كانوا يتراقصون فرحاً بها!
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 1 ساعة
اصلآ مثل ذولي لا يرد عليهم