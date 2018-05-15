عبد الرحمن بن مساعد يرد على أكاذيب حمد بن جاسم حول قضية فلسطين

فهد بن عبدالله(صدى):

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على ادعاء رئيس وزراء دويلة قطر السابق، حمد بن جاسم، برفضه العلاقات مع إسرائيل وعدم تفريطهم في القضية الفلسطينية.

حيث قال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن، يتحدث فيه حمد بن جاسم عن التفريط بالحقوق الفلسطينية ويهاجم إسرائيل ” .

كما طرح ” بن مساعد ” سؤالًا يبرز علاقة دويلة قطر القوية بإسرائيل، قائلًا: ” من هي أول دولة خليجية عملت علاقات مع إسرائيل، وطبعت معها وفتحت ممثليات لها في أراضيها، وحدثت زيارات متبادلة لمسؤوليها بين إسرائيل وبينها ومن كان وزير الخارجية وقتها لتلك الدولة؟ ” .

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