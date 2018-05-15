بالصور.. انتشال طفلة حديثة الولادة من مقلب نفايات

بانكوك(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم ، للحظة إنقاذ طفلة حديثة الولادة بعد التخلي عنها في مقلب نفايات في تايلاند .

حيث تم ترك الطفلة في حقل مليء بالنفايات بعد ساعات قليلة من ولادتها ، لكن تم إنقاذها في الوقت المناسب من قبل أحد المارة.

وكانت سمعت سيدة صرخات الطفلة أثناء سيرها على الطريق، وبعد التفتيش في النفايات، عثرت عليها وهرعت بها إلى أقرب مستشفى وتم علاجها من الجفاف، وبذل المسعفون جهدا كبيرا حتى أصبحت حالتها مستقرة.