بعد الاستغناء عن 300 موظف بتعليم حفر الباطن.. ” التعليم ” تحدد مصيرهم

نايف السالم(صدى):

أكد مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الموارد البشرية بالوزارة تعمل على معالجة وضع الموظفين الذين سبق تعيينهم على بند الأجور في تعليم حفر الباطن.

وأوضح ” العصيمي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يتم ذلك باستمرارهم في العمل حتى نهاية عقودهم في ٣٠/ ١١، ليتم بعد ذلك إعادة توظيف من تنطبق عليه الشروط في شركة الحراسات الأمنية.

جدير بالذكر، أن تعليم حفر الباطن، كانت قد استغنت عن 300 موظف على بند الأجر اليومي، وذلك بناءً على توجيه وزاري أفاد بعدم تجديد عقود موظفي بند الأجر اليومي، فيما طالب الموظفين بسرعة معالجة وضعهم، نظرًا للالتزامات التي تقع على عاتقهم.

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