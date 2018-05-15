” السبهان ” يعلق على تصريحات مقتدى الصدر

عادل الحربي(صدى):

كتب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق على حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” إننا سائرون بحكمة ووطنية لتكون إرادة الشعب مطلبنا ونبني جيلًا جديدًا ولنشهد تغييرًا نحو الإصلاح وليكون القرار عراقيًا فنرفع بيارق النصر ولتكون بغداد العاصمة وليكون حراكنا الديمقراطي نحو تأسيس حكومة أبوية من كوادر تكنوقراط لا تحزب فيها. ”

وفي السياق نفسه، رد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي وسفير المملكة السابق لدى العراق، ثامر السبهان، على تغريدة مقتدى الصدر، مقدمًا للعراق تهانيه على إنجاز الانتخابات النيابية.

وعلق ” السبهان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ردًا على تغريدة زعيم التيار الصدري قائلًا: ” فعلاً أنتم سائرون بحكمة ووطنية وتضامن، واتخذتم القرار للتغيير نحو عراق يرفع بيارق النصر باستقلاليته وعروبته وهويته وأبارك للعراق بكم. “