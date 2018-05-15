” السبهان ” يعلق على تصريحات مقتدى الصدر
كتب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق على حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” إننا سائرون بحكمة ووطنية لتكون إرادة الشعب مطلبنا ونبني جيلًا جديدًا ولنشهد تغييرًا نحو الإصلاح وليكون القرار عراقيًا فنرفع بيارق النصر ولتكون بغداد العاصمة وليكون حراكنا الديمقراطي نحو تأسيس حكومة أبوية من كوادر تكنوقراط لا تحزب فيها. ”
وفي السياق نفسه، رد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي وسفير المملكة السابق لدى العراق، ثامر السبهان، على تغريدة مقتدى الصدر، مقدمًا للعراق تهانيه على إنجاز الانتخابات النيابية.
وعلق ” السبهان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ردًا على تغريدة زعيم التيار الصدري قائلًا: ” فعلاً أنتم سائرون بحكمة ووطنية وتضامن، واتخذتم القرار للتغيير نحو عراق يرفع بيارق النصر باستقلاليته وعروبته وهويته وأبارك للعراق بكم. “
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروك فوز مقتدى الصدر
هو معنا ولا علينا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47085 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما باالفار فار طاهر ، ياسعادة السفير ثامر ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4311 ] نشر منذ 1 ساعة
مقتدى السطل الاحمق المطاع لافرق بينهم كلهم انجاس
مقتدى السطل يستخدم التقيه السياسيه مثل المتلون اللعين رفسنجاني
لايمكن الوثوق بهم الا اذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
سمعت لمقتدى السطل خطبه في اتباعه ويقول لهم
تبا لكم وتبا لي
وهم مثل الانعام يرددون اللهم صلي وسلم على محمد وال محمد
طلال[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 22 دقيقة
تحية للشعوب الحرة اللي لها صوت تختار بيها قياداتها ولا عزاء الشعوب اللي تعودت تكون قطيع عند انظمتها
qlq[ عدد التعليقات: 1033 ] نشر منذ 19 دقيقة
كويس