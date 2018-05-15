” الصحة ” تدشن تطبيق الجوال للإبلاغ عن مخالفات نظام مكافحة التدخين

نايف السالم(صدى):

دشن معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع “كونه يعـد إعلان بطريقة مباشرة” أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الملتقى الوطني الخامس للجهات العاملة في مجال مكافحة التبغ أمس بديوان الوزارة، حيث تم استعراض الإنجازات والتحديات للجهات العاملة في مجال مكافحة التبغ، والدور التكاملي بين القطاع غير الربحي واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، واستعراض أهم إنجازات مشاريع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، كما أشتمل الملتقى على العديد من جلسات النقاش كان من أبرزها الدور التكاملي بين القطاع غير الربحي واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وإنجازات برامج مكافحة التدخين.

وفي هذا السياق فعّلت الصحة أنشطة ومهام عيادات الإقلاع عن التدخين التي بلغت 262 عيادة ثابتة تهتم بتقديم الخدمات العلاجية والتوعية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري، حيث يواصل برنامج مكافحة التدخين تنفيذ برامجه التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع السعودي وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها التدخين وعوامل الخطورة الناتجة عنه وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات التي ساهمت في رفع الوعي عند عامة المجتمع والكوادر الصحية عن أضرار التدخين من حيث انتشاره وعوامل الخطورة التي تزيد احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض.

يذكر أن الصحة أطلقت حملة للإقلاع عن التدخين العام الماضي بداية شهر رمضان المبارك، حيث ساهمت في ازدياد أعداد زوار عيادات المدخنين بعد الحملة 321%.