فيفي عبده تثير الجدل بارتدائها الحجاب على فستان مكشوف
أثارت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده موجة من الغضب والسخرية بين المتابعين عقب ظهورها في صورة مرتديه الحجاب على فستان مكشوف الصدر .
وكانت خضعت فيفي عبده لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بملامح مختلفة عادت من خلالها للشباب .
يٌشار إلى أن فيفي تعاقدت مؤخرا على برنامج ” لمة العيلة ” المقرر تقديمه على شاشة قناة النهار ، وكان مرتقبا عرضه خلال شهر رمضان إلا أن القناة أعلنت منذ أيام قليلة تأجيل عرضه لبعد رمضان.
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحجاب بتغطية الشعر كامل هذ الحجاب هذه اسمه حجبجب مع خروج القصيصة بلشنا نيولك وهك ومك ٠
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 2 ساعتين
زين كشفت الصدر هي بالعادة تكشف أشياء شيبت زمن الطيبين منهم من مات منهم يتذكر هز ياوز يقرب الواحد من الحماس لين يحب التلفزيون
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيفي حاء رمضان وتربطت الشياطين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 2 ساعتين
فش شك انها خرفت.. ..
هذي نتيحة الرأص بعد اكل الفسيخ…
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3255 ] نشر منذ 37 دقيقة
واضح انه تركيب