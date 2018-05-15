فيفي عبده تثير الجدل بارتدائها الحجاب على فستان مكشوف

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده موجة من الغضب والسخرية بين المتابعين عقب ظهورها في صورة مرتديه الحجاب على فستان مكشوف الصدر .

وكانت خضعت فيفي عبده لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بملامح مختلفة عادت من خلالها للشباب .

يٌشار إلى أن فيفي تعاقدت مؤخرا على برنامج ” لمة العيلة ” المقرر تقديمه على شاشة قناة النهار ، وكان مرتقبا عرضه خلال شهر رمضان إلا أن القناة أعلنت منذ أيام قليلة تأجيل عرضه لبعد رمضان.