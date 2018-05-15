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فيفي عبده تثير الجدل بارتدائها الحجاب على فستان مكشوف

فيفي عبده تثير الجدل بارتدائها الحجاب على فستان مكشوف
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده موجة من الغضب والسخرية بين المتابعين عقب ظهورها في صورة مرتديه الحجاب على فستان مكشوف الصدر .

وكانت خضعت فيفي عبده لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بملامح مختلفة عادت من خلالها للشباب .

يٌشار إلى أن فيفي تعاقدت مؤخرا على برنامج ” لمة العيلة ” المقرر تقديمه على شاشة قناة النهار ، وكان مرتقبا عرضه خلال شهر رمضان إلا أن القناة أعلنت منذ أيام قليلة تأجيل عرضه لبعد رمضان.

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحجاب بتغطية الشعر كامل هذ الحجاب هذه اسمه حجبجب مع خروج القصيصة بلشنا نيولك وهك ومك ٠

[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 2 ساعتين

زين كشفت الصدر هي بالعادة تكشف أشياء شيبت زمن الطيبين منهم من مات منهم يتذكر هز ياوز يقرب الواحد من الحماس لين يحب التلفزيون

[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 2 ساعتين

فيفي حاء رمضان وتربطت الشياطين

[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 2 ساعتين

فش شك انها خرفت.. ..
هذي نتيحة الرأص بعد اكل الفسيخ…

[ عدد التعليقات: 3255 ] نشر منذ 37 دقيقة

واضح انه تركيب

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