وفد إيراني رفيع يزور قطر سرا.. وأمريكا تتوعد
في تفاصيل جديدة حول الوفد الإيراني الذي وصل لزيارة قطر؛ كشفت وكالة إرنا الإيرانية أن الوفد ضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال والتجار من القطاعات الحكومیة والخاصة في إیران، برئاسة وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الإیراني محمد شریعتمداري.
وقالت إن الاجتماع السادس للجنة الاقتصادیة المشتركة بین البلدين بدأ الأحد ، بعد توقف دام 13 عاما.
وجاءت الاجتماعات المشتركة فی إطار 5 لجان، في مجالات الجمارك والنفط والتجارة والمناجم والبتروكیمیاویات والمواصفات القیاسیة والصادرات والشؤون المصرفیة، ومن المقرر أن یتم توقیع قرارات هذه اللجان من قبل وزیري التجارة والصناعة للبلدین.
وفي السياق ذاته كان البيت الأبيض حذر قطر وكل من يتعاون من النظام الإيراني الإرهابي ويدعم مليشياتها؛ إلا أنه يبدو أن نظام تميم لن يستمع سوى لخططة الشيطانية .
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 1 ساعة
حسب اعتقادي وان شاء الله انه ما يخيب ظني
قربت نهاية دويلة قطر لان تمسكها بايران نفس مصير ابو رقبه السوري
يعني طز في قطر وسريا وايران 600 طز
خديجه[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 42 دقيقة
دولة جطر الملعونة الارهابية مستحيل تستنكر آلاتهم اخوة الاسرائيل لعنكم الله في كل كتاب و زمان يا اخوات شريفة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 41 دقيقة
انتم انهضو والامة الاسلاميه بتنهض معكم انتم بلاد التوحيد وقايد التحالف العربي والاسلامي وبلاد الحرمين وعندكم رعد الشمال وعلمكم مكتوب فيه لا اله الا الله والقدس في قلب سلمان وشعبكم ٣٠ مليون وجيشكم اكبر جيش عربي خلك بطل
طلال[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 41 دقيقة
يلا بنشوف قطر و تركيا خليفه المسلمين قردغان و ايران وش يسوون
ابوحماد[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 35 دقيقة
فكونا من صورة ذا المخنز
واذا فية خبر ياليت تحطون خارطة حدود شرق سلوى