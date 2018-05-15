وفد إيراني رفيع يزور قطر سرا.. وأمريكا تتوعد

عبدالسلام القزيز(صدى):

في تفاصيل جديدة حول الوفد الإيراني الذي وصل لزيارة قطر؛ كشفت وكالة إرنا الإيرانية أن الوفد ضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال والتجار من القطاعات الحكومیة والخاصة في إیران، برئاسة وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الإیراني محمد شریعتمداري.

وقالت إن الاجتماع السادس للجنة الاقتصادیة المشتركة بین البلدين بدأ الأحد ، بعد توقف دام 13 عاما.

وجاءت الاجتماعات المشتركة فی إطار 5 لجان، في مجالات الجمارك والنفط والتجارة والمناجم والبتروكیمیاویات والمواصفات القیاسیة والصادرات والشؤون المصرفیة، ومن المقرر أن یتم توقیع قرارات هذه اللجان من قبل وزیري التجارة والصناعة للبلدین.

وفي السياق ذاته كان البيت الأبيض حذر قطر وكل من يتعاون من النظام الإيراني الإرهابي ويدعم مليشياتها؛ إلا أنه يبدو أن نظام تميم لن يستمع سوى لخططة الشيطانية .