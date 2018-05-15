الشيخ ” الشويعي ” يؤم المصلين في صلاتي التراويح والقيام بمسجد القباء
كُلف الشيخ يوسف بن عبدالله الشويعي، بالمشاركة في إمامة المصلين في صلاتيْ ” التراويح والقيام ” بمسجد قباء بالمدينة المنورة؛ وذلك بعد أن أبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ موافقته على ذلك.
يُذكر أن الشيخ ” الشويعي ” كان إمامًا لجامع الأمير عبدالله بن محمد آل سعود، وعضو الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، وأحد القراء المميزين الذين تتلمذوا على يد شيخ القراء الشيخ إبراهيم الأخضر.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3655 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يتقبل من الجميع صالح اعمالهم
ماجد[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 44 دقيقة
أول مسجد بني في الإسلام… و ذكر في فضله
عَنْ سَهْل بن حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ». أخرجه النسائي وابن ماجه.
خديجه[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 43 دقيقة
اللهم بلغنا رمضان وتقبل صيامنا وصلاتنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال