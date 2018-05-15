الشيخ ” الشويعي ” يؤم المصلين في صلاتي التراويح والقيام بمسجد القباء

نايف السالم(صدى):

كُلف الشيخ يوسف بن عبدالله الشويعي، بالمشاركة في إمامة المصلين في صلاتيْ ” التراويح والقيام ” بمسجد قباء بالمدينة المنورة؛ وذلك بعد أن أبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ موافقته على ذلك.

يُذكر أن الشيخ ” الشويعي ” كان إمامًا لجامع الأمير عبدالله بن محمد آل سعود، وعضو الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، وأحد القراء المميزين الذين تتلمذوا على يد شيخ القراء الشيخ إبراهيم الأخضر.