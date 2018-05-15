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الشيخ ” الشويعي ” يؤم المصلين في صلاتي التراويح والقيام بمسجد القباء

الشيخ ” الشويعي ” يؤم المصلين في صلاتي التراويح والقيام بمسجد القباء
نايف السالم(صدى):

كُلف الشيخ يوسف بن عبدالله الشويعي، بالمشاركة في إمامة المصلين في صلاتيْ ” التراويح والقيام ” بمسجد قباء بالمدينة المنورة؛ وذلك بعد أن أبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ موافقته على ذلك.

يُذكر أن الشيخ ” الشويعي ” كان إمامًا لجامع الأمير عبدالله بن محمد آل سعود، وعضو الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، وأحد القراء المميزين الذين تتلمذوا على يد شيخ القراء الشيخ إبراهيم الأخضر.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3655 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يتقبل من الجميع صالح اعمالهم

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 44 دقيقة

أول مسجد بني في الإسلام… و ذكر في فضله
عَنْ سَهْل بن حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 43 دقيقة

اللهم بلغنا رمضان وتقبل صيامنا وصلاتنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا

[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال

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