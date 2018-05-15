المولد ينضم لمعسكر الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

وأكد خوان انطونيو بيتزي، إن اللاعب فهد المولد، والمحترف في فريق ليفانتي الإسباني، انضم لمعسكر المنتخب السعودي في إسبانيا.

انضم اللاعب فهد المولد المحترف في صفوف ليفانتي الإسباني، إلى معسكر الأخضر؛ وفقًا لتصريحات المدرب خوان بيتزي.

وكانت إدارة ليفانتي رفضت في البداية انضمام اللاعب للمعسكر؛ إلا أنها سمحت للاعبها بالذهاب إلى معسكر الأخضر في إسبانيا؛ قبل لقاء اليونان الودي.

يجدر الإشارة إلى أن الأخضر يخضع لمعسكر تدريبي في ماربيا الإسبانية؛ استعدادًا لمونديال روسيا .