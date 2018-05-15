إحباط محاولة تهريب 270 كيلو أجبان فاسدة بمكة المكرمة
تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، من إحباط محاولة تهريب قرابة 270 كليو أجبان فاسدة بالإضافة إلى 33 كيلو باذنجان غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وبالتطرق للتفاصيل، حاول مقيم سوري تهريب هذه الأطعمة الفاسدة من خلال استخدام مركبة عائلية من نوع ” فورد إكسبديشن ” ، حيث قامت الجهات الأمنية باستيقاف المركبة وملاحظتها.
حيث اتضح لدوريات الأمن وجود روائح كريهة تبعث من المركبة، وعند تفتيشها عُثر بداخلها على الأجبان والباذنجان الفاسد، وجرى تسليمها لبلدية ” ذهبان ” بمحضر رسمي، وتولت المضبوطات بحكم الاختصاص.
ماجد[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 1 ساعة
مانا ناقصين والله كمان اكل فاسد !!! حسبي الله ونعم الوكيل يستهترون بأرواحنا هكذا
خديجه[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
الانسان قليل بالنسبه الكم هكذا ! أصبح كل شئ تعطونه له فاسد ، لا تخافون من عذاب الله
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 644 ] نشر منذ 48 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل خلصنا من ابو يمن جانا السوري
المر[ عدد التعليقات: 1304 ] نشر منذ 43 دقيقة
اللي منتهي بدل مايرما لا يصرفونه علينا الامراض تجي منهم لاضميرولاذمه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 30 دقيقة
يبي يسو فيها كنافة ابو صطيف…لزوم افطار رمضان..
الله وكيلك حأ الكيلوا ميت ريال وأنت الربحان