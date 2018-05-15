إحباط محاولة تهريب 270 كيلو أجبان فاسدة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، من إحباط محاولة تهريب قرابة 270 كليو أجبان فاسدة بالإضافة إلى 33 كيلو باذنجان غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبالتطرق للتفاصيل، حاول مقيم سوري تهريب هذه الأطعمة الفاسدة من خلال استخدام مركبة عائلية من نوع ” فورد إكسبديشن ” ، حيث قامت الجهات الأمنية باستيقاف المركبة وملاحظتها.

حيث اتضح لدوريات الأمن وجود روائح كريهة تبعث من المركبة، وعند تفتيشها عُثر بداخلها على الأجبان والباذنجان الفاسد، وجرى تسليمها لبلدية ” ذهبان ” بمحضر رسمي، وتولت المضبوطات بحكم الاختصاص.