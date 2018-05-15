” المنيع ” يكشف حقيقة اعتماد الحساب الفلكي في إثبات دخول رمضان
كشف الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار في الديوان الملكي، عدم صحة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن اعتماد المحكمة العليا للحساب الفلكي في إثبات دخول رمضان هذا العام، بدلًا من إثبات رؤية الهلال بصريًا، وذلك قبل أيام من الشهر الفضيل.
حيث نفى ” المنيع ” هذا الأمر قائلًا: ” هذا ليس حقيقة، بل ستسير المحكمة على ما كانت عليه في ترائي هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رؤي صارت ليلة الثلاثين أول رمضان، وإن لم يُرَ صارت ليلة الثلاثين هي ليلة اليوم المكمل لشعبان ثلاثين يومًا ” .
تجدر الإشارة، إلى أنه قد صرح فلكيون باستحالة رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء، نظرًا لغياب القمر مع الشمس في معظم الدول الإسلامية، فيما أشارت الحسابات الفلكية إلى أن يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 644 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا زين زمن اول في رمضان ابرك من الايام هذي كله تلفزيون وبرامج ساقطه
وما خفى كان اعظم
عمار[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم بلغنا رمضان واعفو عنا واغفر لنا ياالله ،، منتظرين رمضان أشد انتظار لغسيل أنفسنا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 1 ساعة
ان غبت عنكم اول يوم رمضان
سامحوني جميعا
اكثروا من التسامح
فالدنيا قصيرة
وقصيرة جدا جدا
ان احياني الله لن اعود
إلا بعد نهاية رمضان
واخيرا هذهـ آخر مشاركة لي
هذا والله الموفق
اخوكم
عذآب الرحيل
هذه القصيدة للشاعر الكبير خلف بن هذال العتيبي
دائم ارددها خاصة في رحلات البر
راجيا أن أكون وفقت في الاختيار
أخذت من روحي لروحي نصايح = ثلاث يرضن النفوس الضياقي
جمع الحطب ومعلقات الذبايح = وحذف النشاما للغتر والطواقي
بقفرٍ خلا عشبه بالأزهار فايح = غصن الخزاما له بالآخر مراقي
تلقى أم سالم به تجر النوايح = يطيب مع طير الربيع التلاقي
بين أربعة جدران مانيب طايح = قطع الخرايم جبّرت عظم ساقي
في نون عيني بارق الوسم لايح = كن السحاب تسل فيها السناقي
إن عوّدوا غب المطر للفلايح = مانيب فلاحٍ يعدّل سواقي
عوّدت للي يكسبن المدايح = فيهن طرب قلبي ولذة مذاقي
سود البكار المكرمات المنايح = هاذي ضوت خلفة والأخرى ملاقي
ملحاً تباهت بالصميل يتمايح = تركي على كبد الحسود العراقي
خلوني أقضي باقي العمر سايح = مادام للعمر المطرّف بواقي
أمشي تحت غر المزون الروايح =ه ذا هواي ورغبتي واشتياقي
يرتاح بالي يوم أودّه وأصايح = وأبسط فراشي في مبارك نياقي
أنحاش عن ناسٍ تسوي الفضايح = عاشت بسوء أخلاق كذب ونفاقي
ناسٍ تسرّد للمشاكل شرايح = تثير من بين الأخوان الشقاقي
كل الحياة أحلام والعمر رايح = طرقي بها الدنيا وغيري طراقي
وسلامتكم
استراحة
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7157 ] نشر منذ 30 دقيقة
حسب التقويم بكرة رمضان اما حسب الرؤية يتوقعون بكرة المكمل للثلاثين