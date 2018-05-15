” المنيع ” يكشف حقيقة اعتماد الحساب الفلكي في إثبات دخول رمضان

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار في الديوان الملكي، عدم صحة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن اعتماد المحكمة العليا للحساب الفلكي في إثبات دخول رمضان هذا العام، بدلًا من إثبات رؤية الهلال بصريًا، وذلك قبل أيام من الشهر الفضيل.

حيث نفى ” المنيع ” هذا الأمر قائلًا: ” هذا ليس حقيقة، بل ستسير المحكمة على ما كانت عليه في ترائي هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رؤي صارت ليلة الثلاثين أول رمضان، وإن لم يُرَ صارت ليلة الثلاثين هي ليلة اليوم المكمل لشعبان ثلاثين يومًا ” .

تجدر الإشارة، إلى أنه قد صرح فلكيون باستحالة رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء، نظرًا لغياب القمر مع الشمس في معظم الدول الإسلامية، فيما أشارت الحسابات الفلكية إلى أن يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام.