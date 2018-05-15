قوات الاحتلال تقتل رضيعة فلسطينية في غزة

القدس المحتلة(صدى):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 8 أشهر أثناء واجهات على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الطفلة تعرضت للغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة في شرق مدينة غزة خلال مسيرة العودة الكبرى، أمس الاثنين، والتي راح ضحيتها 55 شهيدًت على الأقل وأكثر من 2400 مصابًا.