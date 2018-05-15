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قوات الاحتلال تقتل رضيعة فلسطينية في غزة

قوات الاحتلال تقتل رضيعة فلسطينية في غزة
القدس المحتلة(صدى):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 8 أشهر أثناء واجهات على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الطفلة تعرضت للغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة في شرق مدينة غزة خلال مسيرة العودة الكبرى، أمس الاثنين، والتي راح ضحيتها 55 شهيدًت على الأقل وأكثر من 2400 مصابًا.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 2 ساعتين

‏‎سوف تبق فلسطين عاصمه ابديه
عشت فلسطين حر عربيه وعاصمه فلسطين
فلسطين لفلسطنين

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاتل سيندمون اشد الندم عذاب الله اقوي عذاب

[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 1 ساعة

ياقلبي ملاك في الجنه باذن الله ،، الله يصبر أهلك ويقويهم علي هؤلاء الاعداء

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