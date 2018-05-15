قوات الاحتلال تقتل رضيعة فلسطينية في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 8 أشهر أثناء واجهات على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.
وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الطفلة تعرضت للغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة في شرق مدينة غزة خلال مسيرة العودة الكبرى، أمس الاثنين، والتي راح ضحيتها 55 شهيدًت على الأقل وأكثر من 2400 مصابًا.
طلال[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 2 ساعتين
سوف تبق فلسطين عاصمه ابديه
عشت فلسطين حر عربيه وعاصمه فلسطين
فلسطين لفلسطنين
طلال[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاتل سيندمون اشد الندم عذاب الله اقوي عذاب
ماجد[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 1 ساعة
ياقلبي ملاك في الجنه باذن الله ،، الله يصبر أهلك ويقويهم علي هؤلاء الاعداء