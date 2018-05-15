بالصور.. بي إم دبليو تستدعي 300,000 سيارة لاحتمال تعطلها بشكل مفاجئ أثناء القيادة

لندن(صدى):

استدعت شركة السيارات العالمية ” بي إم دبليو ” حوالي 312,000 سيارة من طرازات الفئة اﻷولى، الثالثة و Z4 إضافة إلى X1 العاملة بالبنزين والديزل، وهذا بعد تحقيق برنامج Watchdog على قناة BBC البريطانية، والذي كشف عن احتمالية توقف الطرازات المشار إليها تماماً أثناء قيادتها.

قالت بي إم دبليو في بيان لها ، أنها لاحظت وجود عدة حالات مشابهة تتضمن مشكلات في مزود الطاقة الخاص بهذه المركبات، وهو ما لم يتم تغطيته في الاستدعاء السابق، لذا ومن أجل طمأنة العملاء، ستقوم الشركة بشكل تطوعي بتوسيع الاستدعاء الخاص بها داخل المملكة المتحدة.

وانتقدت وكالة معايير السائق والسيارة بي إم دبليو لعدم إبلاغ الوكالة بعدد 19 حالة من اﻷعطال الكهربائية في مركباتها بين عامي 2011 و 2014 كما يفترض أن تفعل، وبهذا تعتبر الشركة قد قدمت معلومات غير صحيحة عن اﻷعطال أدت لعدم اتخاذ الوكالة للتدابير الصحيحة، ولكن بعد فحص الحالات المستمرة بالحدوث، قامت الوكالة بمخاطبة بي إم دبليو في ديسمبر 2016 من أجل أن تطلب منها القيام باستدعاء كافة مركباتها المتعرضة لهذه اﻷعطال.

يذكر أن بي إم دبليو تعمل حاليا على 417 استدعاء يتضمن أكثر من 2.9 مليون مركبة من أجل التأكد من معايير الأمان والسلامة التي تلتزم بها الشركة.