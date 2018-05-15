” الدفاع ” تفتح باب القبول لخريجي الجامعات وتكشف عن الشروط

علي القحطاني(صدى):

فتحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، بوزارة الدفاع باب القبول لهذا العام 1439 هـ؛ لخريجي الجامعات ” بكالوريوس ” ؛ من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية وذلك بدءً من غدًا الأربعاء الموافق 1/9/1439هـ.

وقالت اللجنة إنه على الراغبين في التقديم والتسجيل الإطلاع على شروط القبول والتخصصات المطلوبة وإجراءات التقديم والقبول؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحدة التابعة للوزارة.

لمعرفة التخصصات المطلوبة اضغط هنا.

لمعرفة الشروط اضغط هنا.