مصر تتقدم بطلب إلى ” ساما ” لفتح مصرفين في المملكة
كشفت مصادر عن تقدم الحكومة المصرية بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” لإصدار تراخيص مصرفية لفتح فرعين لبنك مصر وكذلك الأهلي المصري للاستثمار، للانضمام إلى المصارف الأجنبية العاملة في المملكة.
وأوضحت أن هناك ترحيب من المملكة بذلك الطلب؛ بينما يتطلب الترخيص لفتح فرع مصرف أجنبي محليًا، دراسة ” ساما ” الطلب وإصدار قرارها المبدئي بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة المبدئية ترفع التوصيات إلى وزارة المالية والرفع إلى مجلس الوزراء بحسب الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مراقبة الشركات، أما في حال الرفض فلا تلتزم ” ساما ” بإبداء أي سبب من أسباب الرفض، علمًا بأنها لا توافق على فتح مكاتب تمثيلية في المملكة.
خديجه[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 2 ساعتين
جيده هذه العلاقات بين مصر والمملكة ياليت كل الدول هكذا بينهم ود ومحبه
طلال[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهلا بمصر واهل مصر من افضل الدول التي تدخل القلب علي طول دون استئذان
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3648 ] نشر منذ 2 ساعتين
البنوك التي تحتاج لسيوله ماليه واقتصاد قوي تجي عندنا-سياسه ماليه واضحه ونظام قوي يحمي الجميع-
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 644 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصر تستاهل انها تستثمر في المملكة