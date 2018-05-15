أفضل 10 لاعبين.. صلاح في المركز السادس.. والدون خارج القائمة

نواف السالم(صدى):

اختفى اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من قائمة أفضل 10 لاعبين، وفقًا لـ المرصد “ CIES ” للإحصائيات والأرقام.

وتصدر ميسي نجم برشلونة قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى.

وأشار إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ5 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم يحتل المركز السادس عشر وتقاسم هذا المركز مع لورينزو إينسيني مهاجم نابولي الإيطالي.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- ليونيل ميسي / برشلونة

2- دافيد سيلفا / مانشستر سيتي

3- باولو ديبالا / يوفنتوس

4- سيرجيو أجويرو / مانشستر سيتي

5- نيكولاس أوتاميندي / مانشستر سيتي

6- محمد صلاح / ليفربول

7- لويز فرناندينيو / مانشستر سيتي

8- كيفن دي بروين / مانشستر سيتي

9- رحيم ستيرليج / مانشستر سيتي

10- روبرت ليفاندوفسكي / بايرن ميونخ