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” الجوازات ” تكشف عن السن القانوني لتسجيل البصمة للوافدين

” الجوازات ” تكشف عن السن القانوني لتسجيل البصمة للوافدين
علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد.

وقالت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد من سن السادسة من العمر فما فوق والمواطن بسن الـ 15، حين إصدار الهوية الوطنية ” .

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين والذي كان مفاداه: ” إذا كان المراد عمل تأشيرة خروج نهائي لطفل عمره سنتين، هل شرط وجود البصمة له ؟ ” .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 48 دقيقة

جيد أنهم يقوموا بالرد اول باول هكذا لمعرفه الأفراد الاجابه عن اسئلتهم

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 47 دقيقة

👌👌👌

[ عدد التعليقات: 644 ] نشر منذ 43 دقيقة

زين أنهم يقوموا بالرد اول باول

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