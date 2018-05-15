” الجوازات ” تكشف عن السن القانوني لتسجيل البصمة للوافدين

علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد.

وقالت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد من سن السادسة من العمر فما فوق والمواطن بسن الـ 15، حين إصدار الهوية الوطنية ” .

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين والذي كان مفاداه: ” إذا كان المراد عمل تأشيرة خروج نهائي لطفل عمره سنتين، هل شرط وجود البصمة له ؟ ” .