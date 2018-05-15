السديس: ” الملك سلمان اتصل بي للاطمئنان على جودة ماء زمزم “

عادل الحربي (صدى):

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – ، للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء زمزم.

وأوضح السديس حرص الملك على الاهتمام بكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، موضحا أن سموه تساءل خلال الاتصال قائلا: ” كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم، هل تضيفون عليه شيئا حافظوا على جودة ماء زمزم “.

ولفت إلى أن هناك مشروعا تطويريا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون ماء زمزم في متناول الجميع وبسعر رمزي مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء والغش في ماء زمزم.

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