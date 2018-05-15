أم ترفض استلام مولودها مقتنعة أنه تم تبديله

علي العنزي(صدى):

في واقعة غريبة، رفضت مواطنة استلام مولودها، بمستشفى الولادة والأطفال بحائل، مقدمة على شكوى ضد الطبيب، الذي طمأنها على صحة طفلها.

وتفصيلا، بعد أن قام الطبيب بطمأنة الأم على المولود وصحته، فور خروجها من غرفة الولادة، قائلا لها ” المولود بخير ” ، رفضت الام استلام المولود من المستشفى رفضًا قاطعًا، مقتنعة أن مولودها تم تبديله بـ ” أنثى ” خصوصًا أن الطبيب قال لها ” المولود بخير ” بصيغة المذكر، ولم يقل لها ” المولودة بخير ” بالتأنيث.

وبذل الأطباء جهدًا كبيرًا لإقناع السيدة بأنهم اعتادوا على استخدام عبارة ” المولود ” على المواليد من الجنسين، سواء أكان ذكرًا أم أنثى.

واقتنعت الام في النهاية بأنه لم تحدث أي عملية تبديل للمولود، ما دفعها إلى التراجع عن شكوى الطبيب.