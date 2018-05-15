بعد خسارة الأهلي.. النفيعي: ” قدر الله وما شاء فعل “

نواف السالم(صدى):

علق رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي ، اليوم الثلاثاء، على خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا ، قائلا : ” قدر الله وما شاء فعل ، هارد لك للجمهور العظيم “.

وأكد النفيعي أن هناك تغييرات كبيرة ستطال قائمة اللاعبين المحليين والأجانب ،وأنه سيتم تصعيد عدد من اللاعبين المميزين من الفريق الأولمبي لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وأضاف : ” سيبدأ عمل الموسم القادم إعتباراً من صباح الغد وسنعمل على إعداد الفريق بالشكل الذي يرضي عشاقه الذين يستحقون أن يشاهدوا العمل يتحدث ، وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى وكلنا ثقة في وقفة ودعم جمهورنا الكبير” .

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