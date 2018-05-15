بعد خسارة الأهلي.. النفيعي: ” قدر الله وما شاء فعل “
علق رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي ، اليوم الثلاثاء، على خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا ، قائلا : ” قدر الله وما شاء فعل ، هارد لك للجمهور العظيم “.
وأكد النفيعي أن هناك تغييرات كبيرة ستطال قائمة اللاعبين المحليين والأجانب ،وأنه سيتم تصعيد عدد من اللاعبين المميزين من الفريق الأولمبي لتدعيم صفوف الفريق الأول.
وأضاف : ” سيبدأ عمل الموسم القادم إعتباراً من صباح الغد وسنعمل على إعداد الفريق بالشكل الذي يرضي عشاقه الذين يستحقون أن يشاهدوا العمل يتحدث ، وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى وكلنا ثقة في وقفة ودعم جمهورنا الكبير” .
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صقر[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهدف الأول للاعب الجزائري بونجاح واللي كان في الدقيقة الأولى خلاني أفقد الأمل في التأهل
معقولة يراوغ ويمر ويسدد بالطريقة اللي تعجبه ولا أحد ضايقه باللّه عليكم هذا دفاع
اليوم الصراحة أزعجتوني بس هاردلك راح أظل وفي للراقي
ابو عمر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
كنا نلعب على ثلاث بطولات ( كاس الملك + الدوري + اسيا ) وكنا الاقرب من هذه البطولات ولكن خرجنا منها كلها بسبب اخطاء بسهولة ان يتفاداها الفريق
احمل اللاعبين بالنتائج السلبيه وخروج الفريق من البطولات
وكما ان الفريق يحتاج لقوة دفاع فمشكلة الفريق في الدفاع
راحت سنه وباقي ٣١ سنه