بيان ” كبار العلماء ” بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين الفلسطينيين

القدس المحتلة(صدى):

استنكرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي ، أمس الأثنين ،واستهداف المدنيين الفلسطينيين، مما أوقع عشرات من الشهداء والمصابين، مؤكدة أن السلام لا يمكن أن يحل إلا بعد تعامل المجتمع الدولي مع القضية بجدية ومسؤولية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، هي قضية محورية للعالم الإسلامي، وهي متجذرة في وعي العالم الإسلامي والإنساني المحب للعدالة.

وأشارت إلى ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة.

وجدّدت المملكة، أمس الأثنين، موقفها الحاسم فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة وقوفها مع الشعب الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة.

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