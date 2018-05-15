مصير مأذون شرعي روج بالدعاية لنفسه

علي القحطاني (صدى):

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بإيقاف مأذون شرعي بعد ظهوره في مقطع متداول، يروِّج لنفسه بأنه يقوم بأعمال الخِطبة.

وشمل التوجيه إجراء اللازم بصفة عاجلة بالتفتيش على ضبوطه بدقة، والرفع عن أي مخالفات يتم رصدها.

ويعد المأذون بترويجه لنفسه مخالفًا بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع قيام المأذون بالدعاية لنفسه، ويأتي الإيقاف بموجب المادة الـ24 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة.