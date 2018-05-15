“الحمدين” منح 14% من عائدات الغاز لـ “القرضاوي” مقابل شرعنة العمليات الإرهابية
أبانت بعض المصادر، عن عقد اجتماع سري بين ” نظام الحمدين “،ممثلًا في الأمير القطري السابق ” حمد بن خليفة ال ثاني “، ووزير خارجيته ” حمد بن جاسم “، والدكتور “يوسف القرضاوي “، وذلك في الديوان الأميري بالدوحة بمطلع عام 2002.
وأكدت ” المصادر”، أن الاجتماع ناقش ” كيفية تمكين قطر من التدخل في الدول العربية “، وذلك تحت غطاء شرعي يتولاه ” القرضاوي” بإصدار فتاوى تبيح الخروج على الحكام العرب وإنطلاق المظاهرات.
وأشارت ” المصادر”، إلي أن القرضاوي وزمرته حصلوا على 14% من عائدات الغاز القطري، مقابل هذه المهمة بتجنيد شيوخ تنظيم الإخوان المسلمين ” الإرهابي ” لدعم المشروع ” الصهيوقطري ” لتفتيت دول الشرق الأوسط.
وتابعت ” المصادر “، أنه من بين الأمور التي تم الاتفاق عليها ” اللجواء إلى عصابات تتمركز فوق المباني العالية تقوم بقنص بعض المتظاهرين من أجل إحداث مزيدًا من الغضب بين صفوف الجماهير، وتفرض عليهم الاشتباك مع الأمن.
وأكملت ” المصادر”، أن ذلك كله كان بهدف ” خلق عداء مع الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية، بالإضافة إلى أن تقوم القوى الناعمة بدورها فى إثارة الشعوب من خلال المنصات الإعلامية.
ولفتت ” المصادر”، إلى أن ” القرضاوي “، نجح في حشد اتباعه والحصول على عائدات الغاز القطري، والإمتيازات مقاربة لإمتيازات أبناء وأسرة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق.
ماجد[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا القرضاوي مفتي الفتنة، ولعبة للنظام القري يحركونه كيف يبغون
طلال[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 3 ساعات
تميم والحمدين النار ستكون مصيرهم يشوهون الاسلام بعد أن استغلوه لنشر إرهابهم وخططهم الشيطانية
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 3 ساعات
يصرفون اموال شعبهم ع خطط الإجرام فقط ،، لكن الصحة والحياة الكريمة للشعب لا يعطون لها اي اهتمام، والله الشعب القطري له الجنة في ظل حكم نظام تميم الفاسد
خديجه[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا القرضاوي دمر البلاد العربية باستغلاله للاسلام، لن ننسي ما فعله في فترة الفوضى التي انتشرت في مصر وتونس ، كانت قطر اللعينة تدفع له المال لينشر الفتن ويهيج الشعوب العربية
همس[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 3 ساعات
نهايتهم اوشكت ع ما اعتقد، بعد 11 شهر من المكابرة، صارت قطر لا تجد من يقف بجانبها ويدعمها..إلا إيران الشريفة، وتركيا لعنة الله ع حاكمها
ملك[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
حل قطر الارهابية ليس في اموالها ولا شيوخ الفتنة والاخوان واذرعها الشيطانية، الحل لن تجده سوى لدينا في الرياض، لن ينفعها سوى العرب
مغابش[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 3 ساعات
الحين القرضاوي كم رأس ماله من عام 2002 ؟ ؟ ؟
صراحة مافعله نظام الحمدين كارثة بحق الأمة بتدمير مقدراتها لصالح إسرائيل.
أما القرضاوي لا غرابة على مفتي الدم الذي اباح الأرض والعرض يا ويله من الله.
وماحدث في تونس وليبيا ومصر وسوريا بدعمه بشار في البداية في ذمته إلى يوم الدين.
14%ياظالم
نوير[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اتذكر فتواه حين أباح شرب الكحول بنسبة ضئيلة قالك مافي مشكلة مش بعيد يقولك انه ما يفطر كمان في رمضان هاذولا تجار دين
فهد[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو غريب عليه هذا يحرض ع القتل ويدعم الإرهاب حتى ولده مو متفق معاه ليش أكبر من هذا
فيصل[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين
معك حق اخي مغابش يكونون ثروات على حساب الناس ودمائهم
نهي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله لو عطو له 2% كان وافق هههههههه
qlq[ عدد التعليقات: 1021 ] نشر منذ 2 ساعتين
هى خاربة