“الحمدين” منح 14% من عائدات الغاز لـ “القرضاوي” مقابل شرعنة العمليات الإرهابية

طلال الضوي(صدى):

أبانت بعض المصادر، عن عقد اجتماع سري بين ” نظام الحمدين “،ممثلًا في الأمير القطري السابق ” حمد بن خليفة ال ثاني “، ووزير خارجيته ” حمد بن جاسم “، والدكتور “يوسف القرضاوي “، وذلك في الديوان الأميري بالدوحة بمطلع عام 2002.

وأكدت ” المصادر”، أن الاجتماع ناقش ” كيفية تمكين قطر من التدخل في الدول العربية “، وذلك تحت غطاء شرعي يتولاه ” القرضاوي” بإصدار فتاوى تبيح الخروج على الحكام العرب وإنطلاق المظاهرات.

وأشارت ” المصادر”، إلي أن القرضاوي وزمرته حصلوا على 14% من عائدات الغاز القطري، مقابل هذه المهمة بتجنيد شيوخ تنظيم الإخوان المسلمين ” الإرهابي ” لدعم المشروع ” الصهيوقطري ” لتفتيت دول الشرق الأوسط.

وتابعت ” المصادر “، أنه من بين الأمور التي تم الاتفاق عليها ” اللجواء إلى عصابات تتمركز فوق المباني العالية تقوم بقنص بعض المتظاهرين من أجل إحداث مزيدًا من الغضب بين صفوف الجماهير، وتفرض عليهم الاشتباك مع الأمن.

وأكملت ” المصادر”، أن ذلك كله كان بهدف ” خلق عداء مع الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية، بالإضافة إلى أن تقوم القوى الناعمة بدورها فى إثارة الشعوب من خلال المنصات الإعلامية.

ولفتت ” المصادر”، إلى أن ” القرضاوي “، نجح في حشد اتباعه والحصول على عائدات الغاز القطري، والإمتيازات مقاربة لإمتيازات أبناء وأسرة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق.