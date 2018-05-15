عبث أطفال بألعاب نارية يتسبب في حريق منزل بسكاكا

علي العنزي(صدى):

تسبب عبث الأطفال بالألعاب النارية، في نشوب حريق بمنزل في سكاكا بحي اللقائط، واختناق فتاة، أمس الأثنين.

وتمكن مدني سكاكا من إخماد الحريق، عقب مباشرة الحادث ،الذي تبين أنه حريق بصالة في الدور الثاني من منزل مكون من طابقين.

ونقل الهلال الأحمر الفتاة التي أصيبت بحالة اختناق إلى المستشفى، حسبما أفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي.

وناشد الدفاع المدني الأهالي بمتابعة أطفالهم في المنزل وإبعادهم عن مكامن الخطر فيه والحذر من استخدام الألعاب النارية للأطفال.