حضور الزفاف الملكي.. بـ 10 دولارات فقط
أعلنت دور عرض في مختلف أنحاء الولايات المتحدة عن بث حفل الزفاف الملكي للأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل ، ليصبح بإمكان الراغبين حضور الحفل ” سينمائيا ” .
وأقدمت شركة الأفلام ” فانتوم إيفنتس ” على هذه الخطوة، من خلال شراء حق بث احتفالات الزواج كاملة بدون أن يتخللها إعلانات، وعرضها في دور السينما في الولايات المتحدة.
وستكلف تذكرة حضور الحفل ” سينمائيا ” ، 10 دولارات، على أن يتم عرض لحظة وصول العروسين ومراسم الزفاف وردود الفعل بعد الزواج .
ومن المتوقع أن يشاهد حفل الزفاف نحو ملياري شخص من مختلف أنحاء العالم، وهو نفس عدد الأشخاص الذين شاهدوا حفل زفاف الأمير وليام وزوجته كيت ميلدتون في عام 2011.
بقايا انسان[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة
ادفع اذا في اكل وقهوه وشاي بس اني اتفرج بس وش الفايده هم ينامون مع بعض ويستمتعون وانا انقهر