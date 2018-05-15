حضور الزفاف الملكي.. بـ 10 دولارات فقط

واشنطن(صدى):

أعلنت دور عرض في مختلف أنحاء الولايات المتحدة عن بث حفل الزفاف الملكي للأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل ، ليصبح بإمكان الراغبين حضور الحفل ” سينمائيا ” .

وأقدمت شركة الأفلام ” فانتوم إيفنتس ” على هذه الخطوة، من خلال شراء حق بث احتفالات الزواج كاملة بدون أن يتخللها إعلانات، وعرضها في دور السينما في الولايات المتحدة.

وستكلف تذكرة حضور الحفل ” سينمائيا ” ، 10 دولارات، على أن يتم عرض لحظة وصول العروسين ومراسم الزفاف وردود الفعل بعد الزواج .

ومن المتوقع أن يشاهد حفل الزفاف نحو ملياري شخص من مختلف أنحاء العالم، وهو نفس عدد الأشخاص الذين شاهدوا حفل زفاف الأمير وليام وزوجته كيت ميلدتون في عام 2011.