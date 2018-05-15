عبث الأطفال يحرق منزل.. ومدني سكاكا يتدخل

سهو الهشال(صدى):

أخمد الدفاع المدني، في محافظة سكاكا، حريقًا في منزل بحي اللقائط نتج عنه حالة اختناق لفتاة جراء عبث الأطفال بالألعاب النارية.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه الدفاع المدني تبلغوًا بوجود حريق في تمام الساعة ( ٤٥ :٢١) من اليوم الاثنين، داخل منزل بحي اللقائط.

وأضاف أنه الفرق اللازمة انتقلت للموقع على الفور، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة حريق داخل صالة بالدور الثاني لمنزل مكون من دورين تم إخماده ونتج عن الحادث إصابة فتاة بحالة إختناق ونقلت بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.

وأشار في البيان، إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب الحادث ناتجة عن عبث الأطفال بالألعاب النارية داخل المنزل.

ودعا المواطنين والمقيمين، إلى متابعة إطفالهم في المنزل وإبعادهم عن مكامن الخطر فيه والحذر من استخدام الألعاب النارية للأطفال.