” الرياضة المجتمعية ” : دورات كرة قدم للفتيات مجانية بالرياض
نظم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، اليوم الإثنين، دورتين رياضيتين مجانيتين للفتيات اللاتي يزيد عمرهن على 16 عامًا، وذلك بمقر معهد إعداد القادة بالرياض.
وأضاف ” الاتحاد “، أن الإعلان يتضمن دورة تدريب كرة قدم من المستوى ” D ” ، ودورة تحكيم معتمدة من الفيفا، يومي الجمعة والسبت ١٨-١٩ مايو الجاري.
وأشار ” الاتحاد “، إلى أن حضور المتدربات سيكون إلزامي في اليومين، وذلك في مقر المعهد بالهيئة العامة للرياضة من الساعة ٨:٣٠ مساءً إلى ١:٣٠ صباحًا.
وحث ” الاتحاد “، الراغبات في التقدم للدورة الدخول على الرابط الأتي من هنـــا .
مها النجار[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 1 ساعة
الرياضة المناسبة للفتيات هو الركض والمشي اما الرياضات الاخري لاتناسب الفتيات مثل كرة القدم والسلة والطائرة الخ لانها مجهدة ومتعبة لاتتناسب مع تكوينهم الجسماني والنفسي انصح الفتيات بالرياضات الخفيفة مثل الركض والمشي وتنس الطاولة والرياضات السويدية