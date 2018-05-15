” الرياضة المجتمعية ” : دورات كرة قدم للفتيات مجانية بالرياض

ماجد محمد(صدى):

نظم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، اليوم الإثنين، دورتين رياضيتين مجانيتين للفتيات اللاتي يزيد عمرهن على 16 عامًا، وذلك بمقر معهد إعداد القادة بالرياض.

وأضاف ” الاتحاد “، أن الإعلان يتضمن دورة تدريب كرة قدم من المستوى ” D ” ، ودورة تحكيم معتمدة من الفيفا، يومي الجمعة والسبت ١٨-١٩ مايو الجاري.

وأشار ” الاتحاد “، إلى أن حضور المتدربات سيكون إلزامي في اليومين، وذلك في مقر المعهد بالهيئة العامة للرياضة من الساعة ٨:٣٠ مساءً إلى ١:٣٠ صباحًا.

وحث ” الاتحاد “، الراغبات في التقدم للدورة الدخول على الرابط الأتي من هنـــا .