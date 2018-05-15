الصحة توضح تفاصيل تسريب المياه بـ ” طوارئ مستشفى العام ” في القريات

عادل الحربي(صدى):

علقت صحة محافظة القريات، اليوم الإثنين، على مقطع الفيديو والذي يظهر فيه تسريب مياه بقسم الطوارئ بمستشفى القريات العامّ.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : إشارة إلى المقطع الذي تم تداوله والذي يخص تسرب مياه بقسم الطوارئ بمستشفى القريات العام عليه نود التوضيح التسرب نتج أثناء عمل اختبار شبكة مياه نظام اطفاء الحريق من قبل الشركة المنفذة للمشروع.

وأكدت الصحة على أنه تم معالجة التسرب واستلام الأعمال من مقاول المشروع، ولهذا جرى التوضيح.