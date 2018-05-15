عن مقطع حارس المدرسة.. تعليم الشرقية: به الكثير من المغالطات

نايف السالم(صدى):

علَّق المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، على مقطع حارس مدرسة البنات في محافظة النعيرية الذي يشكو المديرة، وكثرة الأعمال الومهام التي تكلفه بها.

وأوضح ” الباحص ” ، أن الحارس قدم اعتذاره لما قام به من تصوير للمقطع، مؤكدًا أن ما تحدث به من حديث به الكثير من المغالطات التي لا تمت للحقيقة بصلة.

وأكد على تقديره للدور التربوي المهم لقيادات التعليم والتعاون والاهتمام والرعاية الذي يجده من إدارة التعليم.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، تحرص على الاستماع والاستجابة لكل المتطلبات التي تردها من المستفيدين والعمل على تحقيقها وإرضاء المستفيد وفقا للأنظمة والتعليمات.