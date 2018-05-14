بالصور.. ضبط 72 مخالفة للاشتراطات الصحية في عسير

أبها(صدى):

تمكنت أمانة عسير خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي من ضبط 72 مخالفة، حيث استهدفت المنشآت التجارية بمدينة أبها؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وقال مدير الرقابة الصحية أحمد آل يعلى إن الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن توجيه 66 إنذارًا لمنشآت مخالفة، إضافة إلى رصد أكثر من 72 مخالفة، وتسجيل 121 ملاحظة.

وأضاف أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع، وسوء نظافة المعدات المستخدمة، وعدم ارتداء الزي الرسمي، ومخالفة شروط التعبئة والتخزين، إضافة إلى ظهور علامات مَرَضية على عدد من العمالة، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.