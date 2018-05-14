بالفيديو.. رد فعل صادم لمذيعة وجدت نفسها على الهواء مباشرة

متابعات(صدى):

أُصيبت مذيعة تٌدعى ” ماريا ريابوفا ” بالهلع ، وقامت برمي معطفها بعدما وجدت نفسها فجأة على الهواء مباشرة.

ظهرت ماريا في مقطع فيديو متداول وهي تنتظر لإعطائها إشارة للبث وهي تضع معطفها حول جسدها لتدفئتها، لكنها فجأة وجدت نفسها على شاشة التليفزيون.

ويمكن سماع المنتج يصيح بصوت مرتفع ليلفت انتباهها لخلع معطفها ورميه على الأرض، إذ أصيبت بالفزع واستدارت وهي تلقي بالمعطف، لكنها بذلت جهدها لاستئناف البث ورسم ابتسامة على وجهها قبل البدء في قصتها حول الاحتفالات بمناسبة يوم النصر في روسيا.