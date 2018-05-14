بالفيديو.. مدير مدرسة قيادة المركبات ” نتبنى تسعيرة الداخلية “

عادل الحربي(صدى):

قالت الدكتورة ” حصة العتيبي ” ، مديرة ” مدرسة شرق ” لتعليم قيادة المركبات، بجامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل، إن المدرسة تبنت التسعيرة المقررة من قبل وزارة الداخلية وإدارة المرور وهي 75 ريال فى الساعة التدريبية الواحدة وبمعدل 30 ساعة تدريب تنقسم إلى 10 ساعات تدريب نظري و20 ساعة أخرى تدريب عملي.

وأضافت ” العتيبي”، فى مداخلة تليفزيونية لها، أن المتقدمات للحصول على رخصة القيادة بكافة المدارس بجميع أنحاء المملكة ينقسمن إلى 3 فئات، ” الفئة الأولى ” هن من يمتلكن رخص للقيادة من إحدى الدول وهذه الفئة تذهب تلقائيًا إلى مكاتب إدارة المرور وفي حال إجتيازها اختبار القيادة تحصل على الرخصة.

وأكملت ” حصة ” ، أما ” الفئة الثانية” هن من تم سحب رخصهن يتم إعطاءهم 6 ساعات تدريب ميدانى لأنها تمتلك المهارة، وفي حالة إجتيازها الإختبار تحصل على الرخصة.

وبالنسبة ” للفئة الثالثة ” أوضحت ” مدير مدرسة الشرق ” ، هى فئة المتدربات أو اللاتي لا يمتلكن مهارة القيادة من الأساس والتي تخضع إلى 30 ساعة تدريبية وقفًا إلى البرامج المعتمدة لإدارة المرور.