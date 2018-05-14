الصحة تعلق على إعلان مستشفى عن بطولة ” بلوت ” لمنسوبيه خلال رمضان

عبدالعزيز القثامي(صدى):

علق المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، على إعلان مستشفى في الطائف عن تنظيم بطولة ” بلوت ” لمنسوبيه خلال شهر رمضان المبارك بعد صلاة التراويح.

وقال الربيعي لا مانع من إقامة بطولة تحدي البلوت، وتقام بطولة مماثلة لها في الوزارة، وهي ضمن سلسلة تحسين بيئة العمل للموظف.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن البرامج الترفيهية التي تعتمدها الوزارة لمنسوبيها، شأنها شأن بطولات كرة القدم وغيرها من البرامج، التي تسعى لتحقيق التوافق والتعارف بين منسوبي الصحة.