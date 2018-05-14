بالفيديو.. استياء من ارتفاع أسعار رخص القيادة للنساء

علي القحطاني(صدى):

قال عبد الله العلمي، مؤلف كتاب ” إمرأة خارجة عن الأعراف ” ، أن تكلفة تعلم السيدات القيادة للحصول على رخصة بمبلغ 2400 ريال، هو باهظ للغاية لأي سيدة عاملة تنتمي للطبقة المتوسطة بالمملكة، في ضوء ضعف رواتب النساء بالمقارنة بالرجال .

وأضاف ” ليس منطقيًا أن يكون راتب مُعلِمة 3500 ريال وتدفع منهم 2400 ريال للحصول على رخصة قيادة السيارة، في ظل تكبدها أعباء أخرى مثل صيانة السيارة، أسعار البنزين، تغيير الزيت” .

وأشار أن ارتفاع أسعار رخص قيادة السيارة لا يُمكن مقارنته بأي دولة أخرى بالعالم .

ومن جانبه يخشى الدكتور محمد بن عبد الله بن سعيد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السابق، من تورط المرأة في دوامة صعوبة استخراج تراخيص القيادة لإرتفاع تكلفتها الباهظة، ومن ثم يتم تفريغ الأمر السامي، الذى فرحت به الآلاف من النساء بالسماح لهن بقيادة المركبات، من مضمونه وأن تتعثر النساء من الاستفادة من القرار على أرض الواقع .