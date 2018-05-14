الأهلي يودع دوري أبطال أسيا

نواف السالم(صدى):

ودَّع النادي الأهلي، مساء اليوم، بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد تعادله مع السد القطري، بهدفين مقابل هدفين.

وكان الأهلي قد تقدم في الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث سجَّل بغداد بونجاح الهدف الأول لنادي السد في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك كلاوديمير سوزا التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة التاسعة، ومن ثم سجَّل مهند عسيري هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الـ39.

وفي الشوط الثاني، أحرز بغداد بونجاح هدف التعادل للسد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ69، لتنتهي المباراة بالتعادل.