الأهلي يودع دوري أبطال أسيا
ودَّع النادي الأهلي، مساء اليوم، بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد تعادله مع السد القطري، بهدفين مقابل هدفين.
وكان الأهلي قد تقدم في الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث سجَّل بغداد بونجاح الهدف الأول لنادي السد في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك كلاوديمير سوزا التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة التاسعة، ومن ثم سجَّل مهند عسيري هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الـ39.
وفي الشوط الثاني، أحرز بغداد بونجاح هدف التعادل للسد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ69، لتنتهي المباراة بالتعادل.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاردلك💔😣😌لاجديد لآنديتنا👎والمنتخب في الطريج😁
كديش[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
قلناها من بدري وقلتها من بعد مباراة السد في قطر لن يتعدى الاهلي دور الثمانيه بهؤلاء اللعيبه المتخاذلين واشباه اللعيبه .. وقلنا البلا موفي المدرب !! البلا في المتدردبين خلف الكره .. عموماً لن ترى الكره السعوديه النور في قادم الايام والسبب معروف
مفلح[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
مستوى الكرة السعودية فنياً في تراجع سواءً على صعيد المنتخبات او الاندية صرنا مثل انجلترا دوري قوي لكن المنتخب ضعيف
النخيش[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف لاعبي الاهلي لايوجد لديهم روح وولاء للنادي ولااستبعد تعمدهم الخروج من كاس اسيا ليتمتعو بالاجازه ووضع الاحتراف لدينا وتدليع الاعبين والدفاع عنهم واختلاق الاعذار من قبل النادي لن يطور الكرة يكفي ان افضل لاعبيننا ذهبو لااسبانيا ولم يدخلو اي مباراة لعدم كفائتهم الفنيه نحتاج تصحيح للرياضه ومعامله الاعبين كموظفين يحاسبو عن كل مياراه وكل خطأ وتغيير وزرع ثقافه الاحتراف الاوربي بعقولهم اليوم مهند عسيري بضرب الاعب القطري ولايهمه الطرد ولكن تساهل الحكم مرت الامور بسلام كيف لاعب يستهتر ويتعمد المضاربه ويعرض نفسه للطرد ويلخبط فريقه
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 20 دقيقة
بكل صرااحه المشرف الوحيد للسعوديه
الهلال فقط
في آخر 15 سنه:
تأهل للنهائي مرتين وسلبت البطوله منها
ووصل نصف نهائي 4 مرات
ووصل 9 مرات متتاليه لدور الثمانيه ولم يخرج من ذور المجموعات
البقيه اما:
لم يكن من كبار اسيا
او
خرووووووج من المجموعات
او
بالمدرج يتابع انديه وكبار اسيا
ويقول ليش الهلال يخرج النهائي
فعلا الانديه مقامات واحجام
والهلال
كبيرررر الكباااااااار
وزعيم اسيا
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 19 دقيقة
الارقااام دايما ملجمه وموووجعه
الارقام فقط..
اما الهياط وكلام المسجعين في الاستراحات والقهاوي فكلا سيقول ناديه احسن من برشلونه؟؟؟