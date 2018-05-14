صحافي أمريكي: يكشف حقيقة تمويل ” قطر ” لـ جبة النصرة

طلال الضوي(صدى):

أعلن الصحافي الأميركي ” ثيو بادنوس ” ، الذي كان أسيرًا لدى جبهة النصرة في سوريا لمدة 22 شهرًا، أن قطر تتفق مع جبهة النصرة على اختطاف رهائن غربيين ومن ثم تدفع الفدية كوسيلة لتمويل التنظيم الإرهابي.

وقال ” بادنوس ” ، فى إحدي المقابلات التليفزيونية، إنه اختطف في أكتوبر عام 2012 أثناء عمله الصحفي للقيام بتحقيق حول اللاجئين، وتعرض لأنواع مختلفة من التعذيب أثناء فترة احتجازه، مؤكدًا أنه سجنت مع آخرين من جنسيات أخرى وكنت أسمع أصوات تعذيبهم.

وأضاف ” الصحفي الرهينة ” ، أنه علم أثناء احتجازي بوجود مفاوضات بين أعضاء النصرة وسفير قطري حول الفدية ” .

وأشار ” بادنوس ” ، إلى أن محاكمته لم تستغرق 5 دقائق، سؤل فيها عن كيفية تحدثه العربية وأين تم تدريبه علي الجاسوسية، ثم وجد نفسه محبوسا في دورة مياه ليبدأ 22 شهرا من الاحتجاز، بقي فيها لمدة عام في حلب، ثم 10 أشهر فى دير الزور.