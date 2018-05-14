أبو الغيط: الاحتفال بنقل سفارة أمريكا للقدس ” مشين “

القاهرة(صدى):

وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشاركة بعض الدول الولايات المتحدة واسرائيل احتفاءهما بنقل سفارتها إلى القدس المُحتلة ب ” المشين ” ، وأنه مخالفة واضحة وجسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن .

وصرح أبو الغيط أن الدول المحترمة التي تنظر بمسؤولية للقانون وللمجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين امتنعت جميعاً عن المشاركة في هذا الهزل، مطالبًا جميع الدول للتمسك بالمباديء وعدم الاستسلام للضغوط والابتعاد عن اتخاذ أي خطوة تضر بحقوق الشعب الفلسطيني المغلوب علي أمره.

وأشار أن تساقط الشهداء الفلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص الاحتلال الاسرائيلي يدق ناقوس خطر، مطالبًا الإدارة الأمريكية تُدرك تبعاتها الحقيقية علي المديين القصير والطويل .